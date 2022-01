Handball-EM 2022: Alfred Gislason - legendärer Weggefährte erklärt ihn

Wahl: Es ist so, besonders in den Auszeiten. Er wirkt heute auf die Mannschaft viel ausgeglichener, viel ruhiger und lässt alle Spieler in dieser Konstellation mitunter auch die Auszeit spielen. Er lässt auch Gedanken eines Führungsspielers wie Philipp Weber einfließen. Das war damals in dieser Konstellation nicht so. Als Trainer will man immer etwas vorgeben und die Mannschaft die eigenen Ideen umsetzen lassen, das ist heute ein bisschen anders. Gerade in taktischen Dingen lässt er die Führungsspieler zu Wort kommen, das gefällt mir sehr gut. Insgesamt brodelt es aber in ihm, das sieht man auch in den Zeitlupen - ob beim Wurf oder Deckungsarbeit, er lebt mit seiner Mimik und Gestik mit. Manchmal wirkt es, als ob er selbst noch auf der Fläche mitwirkt. Das spricht für ihn. Der Vulkan in ihm ist längst noch nicht erloschen, das Feuer brennt nach wie vor in ihm.