Handball-EM 2022: Deutschland beantragt Spielverlegung vor Spanien-Duell

„Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen, wie wir das Turnier fortsetzen und zu Ende bringen können. Das ist unser klares Ziel, alles andere war nicht unser Thema“, sagte DHB-Kapitän Johannes Golla: „Auch wenn wir alle auf Abstand unterwegs sind - so einen Zusammenhalt wie in den vergangenen Tagen habe ich selten erlebt.“