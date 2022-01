Handball-EM 2022: Sander Sagosen nach Drama-Aus mit Norwegen gegen Schweden in der Kritik

Am meisten angefressen dürfte der Rückraumspieler selbst sein, hat er bislang doch ein für seine Verhältnisse schwaches Turnier gespielt. Mit 35 Toren bei 60 Versuchen (58,3 Prozent Trefferquote) in sieben Spielen ließ er die MVP-Form vergangener Großereignisse weitgehend vermissen. Unter den besten 20 Torschützen der EM (Stand Mittwochnachmittag) bedeutet die Quote den schlechtesten Wert.