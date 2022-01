Handball-EM 2022: Zwei Corona-Fälle bei Deutschland-Gegner Spanien

Die beiden seien in „gutem Gesundheitszustand“ und würden die obligatorische Quarantänezeit absolvieren, heißt es in der Mitteilung. Bei allen anderen Akteuren sei der PCR-Test negativ ausgefallen und sie könnten an dem Spiel teilnehmen. (Handball-EM: Deutschland - Spanien ab 18 Uhr im LIVETICKER)