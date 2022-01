Handball-EM: Bundestrainer Alfred Gislason macht Corona Sorgen

Das Spiel gegen die Eidgenossen, spätestens aber die EM-Generalprobe gegen das französische Starensemble am Sonntag gilt als echter Gradmesser, wie weit das international weitgehend unerfahrene Team schon ist - und was beim Turnier in der Slowakei und in Ungarn von der deutschen Mannschaft erwartet werden kann. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)