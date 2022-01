Lockeres Corona-Konzept: DHB-Team von Ungarns Maßnahmen irritiert

Auch Bundestrainer Alfred Gislason zeigte sich am Samstag skeptisch angesichts der kaum vorhandenen Corona-Vorschriften in Ungarn. „Ich bin gespannt, wie das weitergeht in diesem Turnier. Wenn man sieht, dass in Budapest 20.000 bei einem Spiel sind und keiner eine Maske trägt, muss man sehen, welchen Verlauf das dann nimmt.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)