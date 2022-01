Handball EM: Nächster Coronafall im DHB-Team: Nachzügler Wagner positiv getestet

Dennoch wachsen die Sorgen stetig, da weiterhin unklar ist, ob Kühn nicht weitere Spieler angesteckt haben könnte. Der DHB-Torjäger hält sich in einem Quarantänehotel in Flughafennähe so gut es geht fit, um für eine mögliche Rückkehr gewappnet zu sein. Wagner wird sich nun schweren Herzens zu ihm gesellen.