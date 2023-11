Kastening nach Kopfverletzung schon wieder einsatzfähig

Handball-Nationalspieler Timo Kastening kann nach seiner Platzwunde an der Stirn schon am Freitag wieder auflaufen. Mannschaftsarzt Gerd Rauch vom Bundesligisten MT Melsungen gab grünes Licht für einen Einsatz im Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt. „Mithilfe von Tape-Band und speziellen Verbänden steht einem Einsatz von Timo nichts im Weg“, sagte Rauch.

Rechtsaußen Kastening hatte am Freitag beim 27:24-Erfolg Melsungens beim ThSV Eisenach den Ellenbogen des gegnerischen Kreisläufers Peter Walz ins Gesicht bekommen. Walz habe sich sofort entschuldigt, berichtete Kastening, der schon am Dienstag wieder ins Training einsteigt. In etwa sechs Wochen beginnt die Heim-EM.