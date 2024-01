Vor Handball-EM: Deutschland - Portugal live im TV, Stream - Besteht DHB-Team Härtetest?

Stimmungsmacher, Standortbestimmung, Härtetest: Mit einem Länderspiel-Doppelpack gegen Portugal proben Deutschlands Handballer kurz vor dem Start der Heim-EM den Ernstfall. „Wir wollen diese Spiele natürlich gewinnen“, gab Alfred Gislason die Marschroute für den Abschluss der Turnier-Vorbereitung aus.

So können Sie die Handball-Länderspiele live im TV & Stream verfolgen:

TV: ARD

ARD Livestream: ARD

Experimente, das betonte der Bundestrainer, werde es so kurz vor dem EM-Auftakt keine mehr geben. Vielmehr sollen zwei Siege am Donnerstag (16.00 Uhr) in Flensburg und am Samstag (18.00 Uhr) in Kiel frischen Rückenwind für die Medaillen-Jagd ab kommender Woche liefern.

„Das sind die letzten zwei Vorbereitungsspiele für das EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz. Da werden wir alles dransetzen, richtig gut zu spielen“, sagte Gislason.

Handball-EM: Härtetest für DHB-Team

So oder so dürfte die zweigeteilte EM-Generalprobe gegen den WM-13. einen perfekten Vorgeschmack auf das liefern, was in den kommenden Tagen und Wochen im Land los sein wird: In vollen Hallen wollen Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler um jeden Zentimeter kämpfen - und das alles live übertragen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. „Die ganze Truppe freut sich und wird für Deutschland alles geben“, versprach Golla.

Mit den Portugal-Spielen starten somit praktisch auch Festwochen für eine ganze Sportart. Während die Fußball-Bundesliga noch ein bisschen Pause macht, bedeuten bis zu 11 Spiele des DHB-Teams an den kommenden 25 Tagen „Handball total“. „Wir hoffen, dass wir die Familie erst Ende Januar wiedersehen“, frohlockt Golla und spielt damit auf das Erreichen der Medaillen-Spiele an.

„Bei einer EM ist immer das Halbfinale das große Ding. Das ist in dem einen oder anderen Kopf drin“, so der Kreisläufer.

Zunächst gilt die volle Konzentration aber den finalen EM-Tests gegen Portugal. „Die große Aufgabe bei der EM wird sein, die Last in der Abwehr besser verteilen zu können. Da will ich den einen oder anderen und das ein oder andere noch einspielen“, verriet Gislason: „Da sind dann auch die Testspiele gegen Portugal eine Art Vorglühen.“

Testspiele von großer Bedeutung

Dass möglichst zwei Siege zusätzliches Selbstvertrauen geben sollen, daraus macht das deutsche Team keinen Hehl. „Klar ist, dass wir mit einem guten Gefühl ins Turnier gehen wollen“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID: „Und wenn wir gegen Portugal zwei Spiele gewinnen, dann sind wir sicherlich ein bisschen gestärkter für das Schweiz-Spiel als wenn wir die Spiele gegen Portugal nicht gewinnen sollten.“