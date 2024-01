EM: Ungarns Handballer holen Platz fünf

Ungarns Handballer haben sich bei der EM in Deutschland den fünften Rang gesichert. Der WM-Achte besiegte Slowenien am Freitag im Platzierungsspiel in Köln 23:22 (12:13) und holte damit das beste Ergebnis in seiner EM-Geschichte. Das bislang erfolgreichste Abschneiden war der sechste Rang 1998 gewesen.