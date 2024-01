EM-Weltrekordspiel kostete 2,5 Millionen Euro

Das spektakuläre EM-Auftaktspiel im Düsseldorfer Fußballstadion gegen die Schweiz (27:14) hat den Deutschen Handballbund (DHB) 2,5 Millionen Euro gekostet. Dies bestätigte DHB-Finanzvorstand Benjamin Chatton der Handballwoche in einem Interview. "Die Veranstaltung war aus unserer Sicht ein Erfolg, weil sie in viele Bereiche der Gesellschaft, des Sports und in den Handball im Besonderen abgestrahlt hat", sagte der Funktionär.