Handball-EM: Frankreich im Halbfinale gegen Schweden

Frankreichs Handballer treffen im EM-Halbfinale in Köln am kommenden Freitag auf den Titelverteidiger Schweden. Durch den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Ungarn (35:28) steht der Olympiasieger vor dem abschließenden Hauptrundenspieltag als Sieger der Gruppe I fest.

Europameister Schweden hat in der Parallelgruppe in Hamburg keine Chance mehr, an Spitzenreiter und Weltmeister Dänemark vorbeizuziehen.