Handball-EM: Halbfinal-Traum lebt! DHB-Team überzeugt gegen Ungarn

Der Halbfinal-Traum lebt! Die deutsche Mannschaft hat am Mittwochabend im dritten Hauptrundenspiel mit 35:28 gegen Ungarn gewonnen. Nicht nur rückt das DHB-Team damit in Hauptrundengruppe I an den Osteuropäern vorbei, auch reicht dem deutschen Team ein Sieg beim „Matchball“ gegen die bereits gescheiterten Kroaten am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn), um in die Runde der letzten Vier einzuziehen.