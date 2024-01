Gislason: Brauchen "beste Leistung der letzten Jahrzehnte"

Auch bei den Spielern wandelte sich der Frust schnell in Vorfreude auf das erste EM-Halbfinale einer deutschen Mannschaft seit dem goldenen Wintermärchen 2016 in Polen. "Es ist ein Halbfinale im eigenen Land. Also ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Es gibt nichts Größeres", sagte Linksaußen Rune Dahmke. Dänemark sei "völlig zu Recht der hohe Favorit. Aber ich glaube nicht, dass wir chancenlos sein werden."

DHB-Team gegen zwei überragende Torhüter

Laut Christoph Steinert habe Dänemark "zwei der besten Torhüter der Welt". Allerdings sei der Beste, er meinte Niklas Landin, "vielleicht gerade nicht so gut drauf. Vielleicht knacken wir sie da, dass wir da die bessere Quote haben, wir den besseren Torhüter haben, mehr Gegenstöße laufen können und das Spiel dann erfolgreich gestalten." Und Dahmke frohlockte, dass die Außenseiterrolle gegen Dänemark dem deutsche Team vor knapp 20.000 Fans in der Lanxess Arena gut stehe: "Ich weiß, dass in dieser Halle auch kleine Wunder entstehen können."