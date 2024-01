Gislason mit Respekt vor EM-Überraschung Österreich

Bundestrainer Alfred Gislason hat großen Respekt vor der EM-Überraschung Österreich um Kiel-Star Nikola Bilyk. "Sie haben es bisher gut gemacht und verdient da zu sein, wo sie jetzt sind", sagte der Isländer auf einer Pressekonferenz am Freitag in Köln und ergänzte mit Blick auf den deutschen Zittersieg zum Hauptrunden-Auftakt gegen Island (26:24): "Wir müssen vieles besser machen. Unser Angriff war nicht gut genug, vor allem in der ersten Halbzeit."

Mit einem Erfolg im "Bruderduell" am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Köln können Deutschlands Handballer (2:2 Punkte) einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale machen. Doch auch die Österreicher (3:1) schielen bei ihrem ganz persönlichen EM-Märchen auf den historischen Einzug in die Medaillenspiele. Am Donnerstag hatten die bei der EM noch ungeschlagenen Alpenhandballer auch Ungarn besiegt.