Handball-EM 2024: Krimi in der Hauptrunde! Deutschland ringt Island nieder

Verlass war dabei aus deutscher Sicht wieder einmal auf Juri Knorr, der mit sechs Treffern der beste Schütze des DHB-Teams war. Auch Andreas Wolff sorgte nicht zuletzt mit zwei wichtigen Siebenmeter-Paraden in der Schlussphase für den so wichtigen Erfolg!

„Ich wurde freundlichst aufgefordert, den Siebenmeter zu halten. Und der Bitte kann ich natürlich nicht widerstehen. Es freut mich, dass ich dort nochmal ein paar Akzente setzen konnte“, sagte Wolff nach dem Spiel am ZDF -Mikrofon. Ein Sonderlob gab es von Teamkollege Kai-Häfner: „Was der hier abreißt, ist brutal. Er ist unser großer Rückhalt und kann gerne so weitermachen.“

Gislason lobt Wolff explizit

Mit dem „Bruderduell“ gegen Österreich (3:1 Punkte) wartet schon am Samstag die nächste knifflige Aufgabe für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), es folgen Duelle gegen Ungarn (2:2) am Montag und Kroatien (1:3) am Mittwoch. Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein. Spitzenreiter ist Frankreich, gegen das Deutschland in der Vorrunde verloren hatte, mit vier Zählern.