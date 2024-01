Handball-EM 2024: "Desaster" - Spanische Presse wütet nach peinlicher Pleite gegen Kroatien

Das spanische Torhüter-Gespann hielt nur einen von 36 Würfen, doch auch der Rest des Teams zeigte sich indisponiert. „Niemand aus unserer Mannschaft war bereit für dieses Spiel“, erklärte Rückraumspieler Daniel Dujshebaev die höchste Pleite der spanischen EM-Geschichte. Keeper Pérez de Vargas ergänzte: „Es wird eine lange Nacht, um das zu analysieren, was heute passiert ist.“

Auch in der Presse kam das Team von Trainer Jordi Ribera alles andere als gut weg. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen:

Mundo Deportivo: „Schlimmer geht‘s nimmer. Mit der schlechtesten Defensivleistung seit vielen Jahren ist Spanien, ein wahres Sieb von einer Mannschaft, bei seinem Debüt bei der Handball-EM in Deutschland gegen Kroatien völlig zusammengebrochen.“

...und weiter: „Gegen Kroatien, einem altbekannten Rivalen, war die Nationalmannschaft nur ein Schatten ihrer selbst. Sie verlor mit zehn Toren, hätte auch höher verlieren können, und das Schlimmste war das Gefühl. Die Gründe für die Katastrophe sind vielfältig, aber sie lassen sich kaum mit Taktik oder Technik erklären - die Mentalität hat versagt, und nur so kann man verstehen, was passiert ist.“

„Schlechteste Leistung aller Zeiten“

As: „Diesmal mussten wir uns die Augen reiben, denn die Hispanos waren nicht so, wie wir es gewohnt sind. Sie waren nicht so wie sonst. Diesmal wurden sie von Kroatien geschlagen, das sich für die letzte Finalniederlage vor vier Jahren rächte.“