Handball-EM 2024: Giganten-Krimi! Dänemark siegt nach Videobeweis-Aufreger

Gigantenduell entschieden: Die dänische Nationalmannschaft hat Schweden bei der EM niedergerungen und steht bereits mit einem Bein im Halbfinale. Das Team von Trainer Nikolaj Bredahl Jacobsen gewann in Hamburg mit 28:27 und führt Gruppe II mit sechs Punkten als Tabellenführer an.

Minutenlang schauten sich die beiden Schiedsrichter die Szene an, während die Kulisse in Hamburg kochte. Schließlich nahmen sie den Treffer zurück, es blieb beim 28:27 für Dänemark. Zugleich wurde die Uhr auf 17 Sekunden korrigiert, sodass den Schweden noch Zeit für den Ausgleich blieb.

Schweden-Tor zurückgenommen

Portugal besiegt Slowenien

Zuvor hatte Portugal gegen Slowenien mit 33:30 (18:17) gewonnen und damit die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Am Sonntag fordern die Portugiesen am vorletzten Spieltag der Gruppe Schweden heraus, Dänemark trifft auf Norwegen.

Der zweimalige WM-Zweite holte durch das 35:32 (16:18) gegen die Niederlande die ersten Punkte in der Hauptrunde, das Halbfinale war aber durch die Niederlage gegen Portugal am Mittwoch in weite Ferne gerückt. Das Team um den früheren Kieler Sander Sagosen hatte in der Vorrunde überraschend auch gegen Slowenien verloren.