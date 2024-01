Handball-EM 2024: Gislason tobt! Diese Aktion regt deutschen Trainer auf

Kurz vor der Pause hatte Deutschland im ersten Hauptrundenspiel gegen Island noch einmal Ballbesitz. Sebastian Heymann, der bis dato in seiner Einsatzzeit im linken Rückraum ein starkes Spiel mit mutigen Aktionen und kraftvollen Würfen gezeigt hatte, wollte den Ball mit etwa 20 Sekunden Restzeit auf Johannes Golla am Kreis bringen.

Doch der Pass misslang, Island kam noch einmal an den Ball. An der Seitenlinie schimpfte Trainer Alfred Gislason. Immerhin: Im folgenden Angriff unterlief den Isländern ein Stürmerfoul, sodass Deutschland mit einer 11:10-Führung in die Kabine ging.