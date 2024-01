Handball-EM 2024: Heftige Abreibung für Schweden

Das ist eine Überraschung: Bei der Handball-EM gewannen die bereits ausgeschiedene Norweger gegen Schweden am Dienstagabend deutlich mit 33:23 (15:12).

Norwegen siegt ohne Sagosen

Ohne Superstar Sagosen zeigten die Männer von Jonas Wille hingegen eine durchweg starke Leistung und bestraften die Fehler der unaufmerksamen Schweden immer wieder. Alexander Blonz ragte mit elf Treffern heraus und wurde so auch zum Man of the Match gewählt.