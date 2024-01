Handball-EM 2024: Irres Comeback! Deutschland wahrt EM-Chancen

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft leistete sich im zweiten Hauptrundenspiel gegen Österreich ein Fehler-Festival, rettet in letzter Minute dennoch ein Remis (22:22) - und vergibt gar noch in letzter Sekunde die Chance auf den Sieg.

Die Stimmungslage - gespalten. Zwar holte das DHB-Team einen Fünf-Tore-Rückstand in den letzten zehn Minuten auf, zwischenzeitlich stand es 16:21, doch die vergebenen Chancen im Angriff schmerzten arg.

So analysierte Kapitän Johannes Golla in der ARD: „Es ändert sich nichts an der Ausgangslage, aber es tut uns weh. Das war unglaublich schlecht von uns.“