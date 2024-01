Handball-EM 2024: Irre! Frankreich jubelt nach Zauber-Tor von Prandi

Was ein Hammer! Elohim Prandi hat Frankreich mit einem unglaublichen Tor in die Verlängerung gerettet - und letztlich für den Einzug ins EM -Finale gesorgt.

Sein Team gewann in der Verlängerung mit 34:30 (27:27, 17:11) gegen Schweden und kann sich am Sonntag erstmals seit 2014 wieder zum Europameister küren. Der Erfolg ist auch gut für die deutsche Mannschaft, die mit einem Sieg über Dänemark ( ab 20.30 Uhr im Liveticker ) die direkte Olympia-Qualifikation perfekt machen könnte.

Doch der Rückraum-Shooter nahm all seinen Mut zusammen und fiel rechts von sich, um mit seiner starken rechten Hand an der Mauer vorbeizukommen. Der Wurf ging an allen Spielern vorbei und knallte von der Latte schließlich ins Tor zum umjubelten Ausgleich.