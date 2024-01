Handball-EM 2024: Krimi! Deutschland verpasst Bronze trotz irrem Comeback

Linkshänder Renars Uscins war mit acht Treffern der beste deutsche Werfer. Beim entthronten Titelverteidiger Schweden trafen Rückraumspieler Felix Claar (8) und Außen Sebastian Karlsson (7) am häufigsten.

„War eindeutig!“ Deutschland mit schwacher erster Hälfte

In der ersten Halbzeit lief bei der deutschen Mannschaft offensiv nur wenig zusammen. Zahlreiche Unkonzentriertheiten und Fehlpässe erlaubten den Schweden einfache Tore im Gegenstoß.

Zudem nahm Andreas Palicka zahlreiche Würfe von Juri Knorr und Co. weg, sodass Schweden bereits nach 20 Minuten mit 14:7 in Front war. „Die erste Hälfte war eindeutig“, befand selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der ARD, während der verletzt fehlende Nationalspieler Patrick Groetzki analysierte: „Uns fehlt ein bisschen die Durchschlagskraft im Angriff. Dazu scheitern wir dann mit freien Würfen zu oft an Palicka.“