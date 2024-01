Handball-EM: Hilfe für das DHB-Team? Nächste EM-Überraschung!

Österreichs Handballer haben ihrem EM -Märchen zum Auftakt der Hauptrunde ein weiteres Erfolgskapitel hinzugefügt. Der Außenseiter, am Samstag (20.30 Uhr/ ARD und Dyn ) zweiter deutscher Gegner im Kampf um das Halbfinale, besiegte Ungarn nach großem Kampf 30:29 (17:17) und setzte sich mit 3:1 Punkten vorerst an die Spitze der Gruppe I.

„Wir entfachen eine riesengroße Euphorie in Österreich. Wir als Mannschaft haben extrem viel Spaß, einfach zusammen Handball zu spielen. Wir genießen jeden Moment, den wir hier momentan erleben“, sagte Bilyk nach dem Last-Minute-Sieg dem SID . „Wenn Freunde auf dem Platz Freude am Spielen haben, dann kommt das dabei heraus“, erklärte Lukas Herburger dem ORF .

Deutschland trifft auf Island

Für Ungarn trafen Bence Banhidi, Gabor Ancsin, Miklos Rosta und Mate Lekai (je 4 Tore) am häufigsten. Österreich lief zunächst hinterher, ließ sich aber auch durch einen zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand beim 4:8 (11.) nicht aus dem Konzept bringen. Nach der Pause gingen die Alpenhandballer, bei denen Torhüter Constantin Möstl immer stärker wurde, erstmals in Führung: Tobias Wagner traf zum zwischenzeitlichen 23:22 (42.) und läutete eine spannende Schlussphase ein.

In der Kölner Lanxess Arena treffen am Donnerstag noch Frankreich (2:0 Punkte) und Kroatien (1:1/18.00 Uhr) sowie Deutschland und Island (beide 0:2/ab 20:30 Uhr im SPORT1-Liveticker) aufeinander. Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein. Die Niederlage der Ungarn, die mit 2:0 in die Hauptrunde gestartet waren und nun bei 2:2 stehen, dürfte dem DHB-Team in die Karten spielen.