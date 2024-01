Handball-EM 2024: Leidet Deutschland unter einer polarisierenden Taktik?

Andreas Wolff schickte nach dem erfolgreichen EM-Auftakt gegen die Schweiz schon eine Warnung an die TV-Zuschauer raus.

„Gegen Mazedonien wird es leider ein ganz, ganz anderes Spiel werden. Die Art und Weise, wie die Mazedonier mit dem 7 gegen 6 spielen, wird am Fernseher sehr unattraktiv werden“, befürchtete der deutsche Torhüter nach seiner Paraden-Show.

Am Sonntag steht für das deutsche Team das zweite Gruppenspiel gegen Nordmazedonien (20.30 Uhr im LIVETICKER) an - ein Sieg könnte den DHB-Männern bereits vor der abschließenden Partie gegen Rekordweltmeister Frankreich (Dienstag, 20.30 Uhr im LIVETICKER) den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde bescheren.