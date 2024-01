Handball-EM 2024: "Nicht die Mentalität von Deutschland" - deutliche Worte trotz Halbfinal-Coup

DHB-Team fehlt letzte Gier: „So funktioniert die menschliche Psyche“

„Natürlich war das im Kopf, das war auch logisch, so funktioniert die menschliche Psyche“, ergänzte Knorr. Das, was das Nationalteam vor vielen erwartungsfrohen Fans letztlich zeigte, sei dennoch „einfach schade“ gewesen.

„Das ist nicht die Mentalität von Deutschland“

Die anderen Resultate sollen „eigentlich überhaupt nicht triggern. Wir sind dafür da, um Spiele zu gewinnen. Aber vielleicht hat es doch irgendwo eine Rolle gespielt“, meinte Mertens: „Es ist eben etwas Besonderes, in einem Halbfinale zu stehen. Das darf nicht passieren, aber es ist jetzt so passiert.“

Deutschland fällt etwas von der Spannung ab

Kapitän Johannes Golla gab an: „Vor dem Spiel in der Kabine war Spannung da, aber davon ist dann was abgefallen.“ Dann sei das DHB-Team daran gescheitert, die gleiche Intensität wie in der dritten Hauptrundenpartie gegen Ungarn auf die Platte zu bringen.