Handball-EM 2024: "Widerlich" & "unmenschlich" - Dänemark-Star Gidsel kritisiert Ehrung

Riesen-Enttäuschung bei Dänemarks Handballern. Der EM-Topfavorit unterlag im Finale 31:33 gegen Frankreich - in der Verlängerung.

Dänemark unterliegt Frankreich: Mikkel Hansen tröstet Teamkollegen

Mit dem Einzelpreis in der Hand starrte der Rückraumspieler mit Tränen in den Augen in die Kameras.