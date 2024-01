Handball-EM 2024: Wunder gegen Dänemark? Für Deutschland geht es mehr als um das Finale

Die Heim-EM in Deutschland ist nur eines von zwei absoluten Handball-Highlights im Jahr 2024. Im Sommer steht schließlich noch das olympische Turnier in Paris auf dem Programm. Zwar liegt der Fokus der deutschen Nationalmannschaft kurz vor dem Halbfinale gegen Dänemark (Freitag, 20:30 Uhr) natürlich auf dem Titel-Traum vor eigenem Publikum, jedoch lohnt es sich, auch schon ein wenig in die Zukunft zu blicken.