Handball-EM: "Nicht von dieser Welt" - Dänen-Torwart überragt!

Am Tag nach den Auftakterfolgen von Gastgeber Deutschland und Olympiasieger Frankreich sind bei der Handball-EM auch die Schwergewichte Dänemark, Schweden und Norwegen mit Siegen in das Turnier gestartet. Dabei brillierte der Torwart der Dänen mit herausragenden Paraden.

Weltmeister Dänemark feierte in der Gruppe F gegen Tschechien in München mit 23:14 (9:9) ebenso einen Pflichtsieg wie Titelverteidiger Schweden in der Gruppe E in Mannheim mit 29:20 (14:7) gegen Bosnien-Herzegowina und der frühere EM-Dritte Norwegen in Gruppe D in Berlin mit 32:21 (15:10) gegen Polen.