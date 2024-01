Handball-Sensation sorgt bei Österreich für Tränen: "Und das in Deutschland!"

Überraschungsteam Österreich hat bei der Handball-EM in Deutschland die Sensation geschafft und Mitfavorit Spanien bereits in der Vorrunde rausgeworfen - ekstatische Stimmung beim Team aus der Alpenrepublik ist die Folge.

„Das bedeutet mir alles“, jubelte Kreisläufer Lukas Herburger nach dem Spielende unter Tränen: „Jeder hat daran geglaubt. Da sieht man, dass Glaube Berge versetzen kann.“ Mykola Bilyk vom THW Kiel, mit acht Toren bester Werfer seiner Mannschaft, war ebenfalls in Hochstimmung: „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so emotional war. Wahrscheinlich bei der Geburt meiner Tochter.“

In besonderem Maße beseelt zeigte sich auch Altmeister Robert Weber, langjähriger Bundesliga-Legionär beim SC Magdeburg und zuletzt bei den Füchsen Berlin: „Das ist das Größte, in so einer Gruppe mit Spanien und Kroatien weiterzukommen, und das in Deutschland“, freute sich der 38-Jährige.