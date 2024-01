Handball-EM LIVE: Deutschland - Ungarn heute im TV und Livestream

Nächster Showdown beim Kampf ums EM-Halbfinale! Für die deutsche Nationalmannschaft zählt am Montag (20.30 Uhr, LIVE im SPORT1 -Ticker) im nächsten Hauptrundenspiel gegen Ungarn nur der Sieg.

Trotz aller Kritik nach dem 22:22-Unentschieden gegen Österreich am Samstag lebt der deutsche Traum vom Halbfinale. Dafür muss die DHB-Auswahl jedoch nicht nur gegen die Ungarn einen Sieg einfahren, auch ein Erfolg im abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Kroatien am Mittwoch ist Pflicht.