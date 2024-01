Handball-EM: Überraschung! Dänemark patzt vor möglichem Duell mit Deutschland

Topfavorit Dänemark hat sich bei der Handball-EM vor dem möglichen Duell mit Gastgeber Deutschland etwas überraschend die erste Niederlage geleistet. Der Olympiazweite unterlag Slowenien zum Abschluss der Hauptrunde in Hamburg 25:28 (14:17).

Beste Werfer der Dänen waren der Flensburger Lukas Jörgensen und Niclas Kirkelökke (Rhein-Neckar Löwen) mit sechs Treffern. Bei den Slowenen, die den erhofften dritten Platz holten, war Kristjan Horzen vom VfL Gummersbach ebenfalls mit sechs Toren am erfolgreichsten.

Niederlande punktet zum Abschluss der Hauptrunde

Versöhnlicher Abschluss für die vom Pech verfolgten Niederländer: Die holländische Handball-Nationalmannschaft hat bei der EM in Deutschland ihren ersten Punkt in der Hauptrunde geholt.

Die von THW-Kiel-Legende Staffan Olssen trainierten Holländer hatten bei der EM mehrere Tiefschläge zu verkraften, gleich zwei Spieler (Sami Benghanem und Thomas Houtepen) zogen sich Kreuzbandrisse zu. Schon vor der Partie in Hamburg hatten beide Teams keine Chance mehr auf das Weiterkommen in Gruppe 2.

Dort sind die Niederlande (ein Punkt) weiter Schlusslicht hinter Norwegen (zwei), das am Abend (20.30 Uhr) auf Schweden (sechs) trifft. Portugal (fünf) rückte zumindest vorübergehend vorbei an Slowenien (vier), das es am Dienstag (18.00 Uhr) mit Tabellenführer Dänemark (acht) zu tun bekommt. Dänemark und Schweden sind bereits fürs Halbfinale qualifiziert.