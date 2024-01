Handball-EM: „Geil!“: Karabatic freut sich auf DHB-Team

Rechnen will der inzwischen 39 Jahre alte Superstar nicht, aber er weiß: Da die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Teams in die nächste Turnierphase mitgenommen werden, hat das Spiel gegen den bereits feststehenden Hauptrunden-Teilnehmer Deutschland eine besondere Bedeutung. Zudem betont Karabatic: "Auch für unser Selbstvertrauen müssen wir gewinnen."

Duelle zwischen Frankreich und Deutschland seien "immer einmalig", doch die über 13.000 Fans in Berlin sind auch für den langjährigen Bundesliga-Profi das Salz in der Suppe. "Es wird krachen hier in der Bude", so Gille.