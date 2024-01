Knorr: "Wir haben die Chance, etwas Großes zu schaffen"

"Wir haben jetzt die Chance, in Deutschland etwas Besonderes, etwas Großes zu schaffen. Keiner von uns kann sich sicher sein, 2027 beim nächsten Heim-Turnier nochmal dabei sein zu dürfen", sagte Knorr und ergänzte: "Es beginnt mit dem Auftaktspiel, das einmalig wird. Alles darauf kann ganz besonders werden."

Der Ausnahmespieler der Rhein-Neckar Löwen hat großen Respekt vor dem Weltrekordspiel vor 50.000 Zuschauern am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) gegen die Schweiz in Düsseldorf. Die Eidgenossen werden „der große Stolperstein, den es aus dem Weg zu räumen gilt. Wenn wir das schaffen, kommen wir hoffentlich in eine Euphorie rein - ohne die wird es nicht gehen“, sagte Knorr.