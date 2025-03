Handball EM-Quali LIVE: Österreich - Deutschland im TV, Stream & Liveticker

In der Qualifikation für die Handball-EM 2026 trifft Deutschland am Donnerstag auf Österreich. Für DHB-Kapitän Johannes Golla ist es ein besonderes Duell.

In der Qualifikation für die Handball-EM 2026 trifft Deutschland am Donnerstag auf Österreich. Für DHB-Kapitän Johannes Golla ist es ein besonderes Duell.

Die Qualifikation für die Handball-Europameisterschaft 2026 geht in die nächste Runde und die deutsche Nationalmannschaft trifft am Donnerstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Wien auf Österreich.