Handball EM-Qualifikation: Deutschland - Türkei heute im TV, Stream und Ticker

Den Gruppensieg in der EM-Qualifikation hat die DHB-Auswahl mit dem glücklichen Remis in der Schweiz fix gemacht. Zum Abschluss geht es gegen die Türkei. SPORT1 gibt die Infos.

Am Ende eines ziemlich wilden 32:32 in der Schweiz stand für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason immerhin der Gruppensieg in der EM-Qualifikation fest. Das war aber auch schon der einzige Grund zur Freude bei dem schmeichelhaften Remis. Nun geht es am Sonntag um 18 Uhr in der Stuttgarter Porsche Arena zum Abschluss der Quali gegen die Türkei.