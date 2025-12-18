Deutscher Handball-Star reagiert auf EM-Aus

Niklas Senger 18.12.2025 • 22:48 Uhr Tim Freihöfer zieht mit den Füchsen Berlin ins Final Four des DHB-Pokals ein. Nach der Partie reagiert der Linksaußen auf sein umstrittenes EM-Aus.

Eigentlich gab es für Tim Freihöfer und die Füchse Berlin am Donnerstagabend reichlich Grund zum Feiern. Im DHB-Pokal sicherten sich die Füchse mit einem Erfolg gegen den THW Kiel (32:30) den Einzug ins Final Four. Doch nach der Partie rückte erneut die Nicht-Nominierung von Freihöfer für die Handball-EM 2026 in den Fokus.

„Natürlich bin ich enttäuscht. Ich bin Sportler und hatte gehofft, dabei sein zu können“, reagierte der Linksaußen nach der Partie bei Dyn auf die Entscheidung von Bundestrainer Alfred Gislason.

Dennoch zeigte Freihöfer seinen Teamgeist und erklärte: „Aber ich akzeptiere die Entscheidung. Die beiden anderen (Lukas Mertens und Rune Dahmke; Anm. d. Red.) sind auch wahnsinnig gute Linksaußen. Ich wünsche dem DHB-Team einfach alles Gute für das Turnier und werde versuchen, das nächste Mal dabei zu sein.“

Hanning? „Er hat mich aufgebaut“

Eine große Rolle spielte offenbar auch Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning: „Wir haben in den letzten Tagen einige Gespräche geführt. Er hat mich sehr gut aufgebaut – genau wie meine Familie und meine Freunde zu Hause, die mir sehr viel Halt gegeben haben", sagte Freihöfer.

Hanning hatte Gislasons Entscheidung unter anderem im Gespräch mit SPORT1 scharf kritisiert. „Das passt inhaltlich nicht, es passt von den Quoten her nicht. Seit zwei Jahren spielt er 90 Prozent der Topspiele überragend“, äußerte Hanning sein Unverständnis.