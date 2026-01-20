Handball-EM: DHB-Gegner stehen fest

SID 20.01.2026 • 22:17 Uhr Die Portugiesen fügen den Dänen eine enorm schmerzhafte Niederlage zu und sind nun deutscher Auftaktgegner. Die weiteren Gegner sind bereits bekannt.

Durch ihren sensationellen 31:29-Erfolg gegen die Dänen sicherten sich die Portugiesen am Dienstagabend den ersten Platz in Vorrundengruppe B und sind am Donnerstag erster deutscher Gegner in der nächsten Turnierphase. Olympiasieger und Weltmeister Dänemark hatte sein Hauptrunden-Ticket bereits vor der Niederlage gelöst.

Dem Duell gegen den WM-Vierten folgen für die DHB-Auswahl die Partien gegen Norwegen (Samstag), Dänemark (Montag) und Titelverteidiger Frankreich (Mittwoch). Alle Spiele finden in der Jyske Bank Boxen in Herning statt.