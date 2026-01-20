Newsticker
Handball-EM: DHB-Gegner stehen fest

DHB-Gegner stehen fest

Die Portugiesen fügen den Dänen eine enorm schmerzhafte Niederlage zu und sind nun deutscher Auftaktgegner. Die weiteren Gegner sind bereits bekannt.
Portugal, Norwegen, Dänemark, Frankreich: Das Programm für Deutschlands Handballer in der EM-Hauptrunde steht fest.

Durch ihren sensationellen 31:29-Erfolg gegen die Dänen sicherten sich die Portugiesen am Dienstagabend den ersten Platz in Vorrundengruppe B und sind am Donnerstag erster deutscher Gegner in der nächsten Turnierphase. Olympiasieger und Weltmeister Dänemark hatte sein Hauptrunden-Ticket bereits vor der Niederlage gelöst.

Dem Duell gegen den WM-Vierten folgen für die DHB-Auswahl die Partien gegen Norwegen (Samstag), Dänemark (Montag) und Titelverteidiger Frankreich (Mittwoch). Alle Spiele finden in der Jyske Bank Boxen in Herning statt.

Nur die besten zwei Teams ziehen ins Halbfinale ein. Deutschland startet wie Portugal und Frankreich mit 2:0 Punkten. Norwegen, Dänemark und Spanien nehmen keine Zähler aus der Vorrunde mit.

