Handball-EM: Sie verstärkt das prominente TV-Expertenteam

Vom 15. Januar bis 1. Februar steigt in Dänemark, Schweden und Norwegen die 17. Handball-Europameisterschaft der Männer. Während das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht alle Partien zeigt, sind bei Dyn sämtliche 65 Spiele zu sehen.
Sie wird Expertin bei der Handball-EM
Für die Übertragung des Events hat sich der Sender dabei eine ganz besondere Expertin an die Seite geholt: Antje Döll. Im zurückliegenden Dezember führte die 37-Jährige die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen bei der Weltmeisterschaft sensationell zur Silbermedaille.
Die TV-Experten bei der Handball-EM
Die Spielerin der Sport-Union Neckarsulm übt den Job als TV-Expertin dabei genau wie die Ex-Nationalspieler Timo Kastening und Fabian Wiede zum ersten Mal aus.
Debütieren wird hinter dem Mikrofon zudem der aktuelle Bundesliga-Spieler Leif Tissier (Hannover-Burgdorf).
Deutschland startet gegen Österreich
Zum bereits bestehenden Experten-Team gehören derweil Stefan Kretzschmar, Pascal Hens, Tobias Reichmann, Silvio Heinevetter, Jamal Naji und Kentin Mahé. Zu Wort kommen wird zudem der aktuelle Lemgo-Coach Florian Kehrmann.
Die deutsche Mannschaft startet direkt am 15. Januar mit der Partie gegen Österreich (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) in das Turnier.