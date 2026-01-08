Handball-EM: Sie verstärkt das prominente TV-Expertenteam

Franziska Wendler 08.01.2026 • 17:22 Uhr Für die anstehende Handball-EM holt sich der Sportsender Dyn eine ganz besondere Expertin ins Team.

Vom 15. Januar bis 1. Februar steigt in Dänemark, Schweden und Norwegen die 17. Handball-Europameisterschaft der Männer. Während das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht alle Partien zeigt, sind bei Dyn sämtliche 65 Spiele zu sehen.

Für die Übertragung des Events hat sich der Sender dabei eine ganz besondere Expertin an die Seite geholt: Antje Döll. Im zurückliegenden Dezember führte die 37-Jährige die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen bei der Weltmeisterschaft sensationell zur Silbermedaille.

Die TV-Experten bei der Handball-EM

Die Spielerin der Sport-Union Neckarsulm übt den Job als TV-Expertin dabei genau wie die Ex-Nationalspieler Timo Kastening und Fabian Wiede zum ersten Mal aus.

Debütieren wird hinter dem Mikrofon zudem der aktuelle Bundesliga-Spieler Leif Tissier (Hannover-Burgdorf).

Deutschland startet gegen Österreich

Zum bereits bestehenden Experten-Team gehören derweil Stefan Kretzschmar, Pascal Hens, Tobias Reichmann, Silvio Heinevetter, Jamal Naji und Kentin Mahé. Zu Wort kommen wird zudem der aktuelle Lemgo-Coach Florian Kehrmann.