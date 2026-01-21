Dänemark-Blamage! Gidsel wütet nach Portugal-Schock

SID 21.01.2026 • 06:32 Uhr Erstmals seit zwölf Jahren verliert Dänemark in seinem Handball-Tempel in Herning. Der Hauptrunden-Auftakt gegen Frankreich ist schon ein Endspiel.

Mathias Gidsel machte gute Miene zum miesen Spiel. Der Welthandballer lächelte. Doch in ihm, das war nach dem heftigen EM-Dämpfer für den Olympiasieger gegen Portugal unüberhörbar, brodelte es. "Das ist eine Riesenenttäuschung", sagte der Rückraumstar und schob hinterher: "Das können wir natürlich nicht akzeptieren."

Herzschmerz in Herning: Gidsel hadert mit der ersten Pleite seit zwölf Jahren

Es wirkte fast so, als würde Gidsel die erste Niederlage in der Jyske Bank Boxen in Herning nach zwölf Jahren als eine persönliche Beleidigung empfinden. "Eine Sache ist, dass du verlierst. Das ist manchmal okay im Sport", sagte der 26 Jahre alte Star der Füchse Berlin, "aber es tut natürlich weh, wie wir heute verlieren".

Portugals Coup: Null-Punkte-Start wirft Dänemark zurück

31:29 (12:11) für Portugal stand in Dänemarks Handball-Tempel am Ende auf der Anzeigetafel. Der absolute Turnier-Topfavorit startet bei seinem Heim-Turnier mit 0:2 Punkten in die Hauptrunden-Gruppe mit Deutschland - einer ordentlichen Hypothek beim Vorhaben, den dänischen EM-Fluch endlich zu beenden.

"Wir haben uns selbst maximal unter Druck gesetzt und müssen die nächsten vier Spiele gewinnen. Dann müssen wir abwarten, wie es weitergeht", sagte Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen, in dessen Erfolgsära mit Dänemarks scheinbar übermächtigen Ausnahmekönnern die EM-Goldmedaille noch immer fehlt.

Gold bei Olympia, Flaute bei EM: Dänemarks Titel-Dilemma seit 2012

Europameisterschaften und Dänemark - das war in den vergangenen Jahren bereits keine Liebesbeziehung. Bei den vier (!) vergangenen Weltmeisterschaften stürmten die Nordeuropäer auf den WM-Thron, auch bei den Olympischen Spielen 2016 und 2024 waren die Dänen-Stars nicht zu bezwingen. Doch auf europäischer Ebene warten die Skandinavier bereits seit 2012 auf ihren dritten Titel.

Showdown gegen Frankreich: Auftakt der Vier-Endspiele für Dänemark