Handball-EM: Bittere Pleite für Deutschland - Bangen um Hauptrunde

Felix Kunkel 17.01.2026 • 22:14 Uhr Die deutschen Handballer verlieren ihr zweites EM-Spiel und müssen um die Hauptrunde bangen. Gegen Serbien wird der DHB-Auswahl eine desolate zweite Hälfte zum Verhängnis.

Drama statt Durchmarsch! Deutschlands Handballer haben im zweiten EM-Spiel einen völlig unerwarteten Rückschlag erlitten.

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor gegen Serbien nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit mit 27:30 (17:13) und muss nun um den Einzug in die Hauptrunde bangen. Es droht sogar das Vorrunden-Aus.

„Wir haben heute zu viele Fehler gemacht, zu viele Fehlwürfe gegen einen guten Torhüter“, sagte Gislason am ARD-Mikrofon. „Wir nutzen die Chancen reihenweise nicht. Uns fehlt der Rhythmus im Angriff“, bemängelte Linksaußen Rune Dahmke bei Dyn. „Es fehlt das Selbstvertrauen ein bisschen, wir werden nervös. Wir sind insgesamt zu ineffizient.“

Das deutsche Team führte vor 9130 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen zur Pause noch komfortabel, brach dann aber ein. In der Schlussphase schien das DHB-Team das Ruder noch einmal herumzureißen, lag fünf Minuten vor dem Ende auch dank der Paraden des eingewechselten Andreas Wolff mit 25:24 vorn. Die Serben bewiesen in den dramatischen Schlussminuten aber die besseren Nerven.

Handball-EM: Drama um deutsches Timeout

Besonders bitter: In der Schlussphase nahm Alfred Gislason ein Timeout, genau in dem Moment, als seiner Mannschaft ein Tor gelang. Nach Videobeweis zählte der deutsche Treffer nicht, da der Ball im Moment der Sirene auf der Linie gewesen war.

„Leider habe ich dann einen Bruchteil der Sekunde zu früh gedrückt. Das nehme ich natürlich auf meine Kappe“, sagte Gislason nach dem Spiel zur unglücklichen Aktion.

Die deutsche Abwehr präsentierte sich ungewohnt löchrig. Im Angriff, der im ersten Abschnitt noch mit Tempo und Spielfreude geglänzt hatte, reihten sich plötzlich Fehler an Fehler. Etliche Torschancen blieben ungenutzt, hinzu kamen Ballverluste durch technische Fehler, so dass am Ende die erste Niederlage gegen Serbien überhaupt stand.

Beste Werfer der DHB-Auswahl, die zum Auftakt am Donnerstag noch gegen Österreich (30:27) gewonnen hatte, waren Renars Uscins und Miro Schluroff mit jeweils sechs Treffern.

Deutsches Endspiel um die Hauptrunde

Deutschland steht im abschließenden Vorrundenspiel gegen Spanien am Montag (20.30 Uhr) nun unter enormem Druck. Das DHB-Team hat wie Serbien 2:2 Punkte auf dem Konto. Spanien, das Österreich am Samstag 30:25 besiegte, steht bei 4:0 Zählern.

Nur die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierte Mannschaft werden in die zweite Turnierphase mitgenommen. DHB-Ziel ist der Einzug ins Halbfinale.

Der Start in die Partie war erfolgreich verlaufen: Lediglich 41 Sekunden dauerte es, bis Geburtstagskind Lukas Zerbe, der am Samstag 30 Jahre alt wurde, einen Schnellangriff nach einer Parade von David Späth zum 1:0 abschloss. Als der enorm spielfreudige Knorr wenig später mit seinem dritten Treffer auf 5:4 (10.) stellte, konnte Gislason bereits das vierte deutsche Tor aus dem Tempospiel heraus notieren.

Deutschland blieb am Drücker und erhöhte dank eines Doppelpacks des eingewechselten Franz Semper auf 11:8 (18.). Doch die Serben ließen sich nicht abschütteln, was vor allem an Torhüter Dejan Milosavljev vom deutschen Meister Füchse Berlin lag, der einen Sahnetag erwischte.

Vor allem Schluroff war es mit seinen vier Treffern zu verdanken, dass die DHB-Auswahl dennoch mit einer Vier-Tore-Führung in die Pause ging. Schluroffs Treffer zum 16:13, den der Gummersbacher mit 134 Stundenkilometern in die Maschen hämmerte, machte Johannes Bitter am ARD-Mikrofon „sprachlos“.

Krasser Einbruch in der zweiten Halbzeit

„Wir können es noch viel besser machen“, sagte Schluroff in der Halbzeit. Es sei in erster Linie „das Tempospiel, das uns jetzt in Führung gebracht hat. Wir haben ein paar Tore über die schnelle Mitte, zweite Welle gemacht. Das hat den Ausschlag gegeben.“ Teammanager Benjamin Chatton schwärmte: „Die Stimmung ist fantastisch. Die Jungs agieren mit sehr viel Geschwindigkeit, wir überholen uns manchmal selbst.“

Diese Geschwindigkeit kam im zweiten Durchgang allerdings fast komplett zum Erliegen Während der deutsche Angriff nun völlig überhastet agierte und von Minute zu Minute unsicherer agierte, witterten die Serben ihre Chance.

Erst glichen sie nach nur zwölf Minuten aus, wenig später lagen sie 22:21 (48.) erstmals seit der Anfangsphase vorn. Auch Wolff, der den glücklosen Späth für die letzten knapp 20 Minuten ablöste, konnte das Ruder nicht mehr herumreißen.

