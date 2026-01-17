Handball-EM: Irre Szenen! Dieser Patzer tut Deutschland weh

Johannes Vehren , Raphael Weber 17.01.2026 • 22:47 Uhr Deutschland verliert bei der Handball-EM sein zweites Vorrundenspiel gegen Serbien. DHB-Trainer Alfred Gislason leistet sich in der Schlussphase einen folgenschweren Fehler.

Irre Szene in der Schlussphase während der deutschen Niederlage bei der Handball-Europameisterschaft gegen Serbien! Beim Rückstand von 25:26 rund drei Minuten vor dem Ende hat sich Bundestrainer Alfred Gislason einen folgenschweren Fehler geleistet.

Die Deutschen taten sich sehr schwer, Tore zu erzielen. Zu jenem Zeitpunkt waren sie zudem noch in Unterzahl und spielten ohne Torwart. Aber es waren nur noch wenige Sekunden mit einem Spieler weniger zu überstehen.

Handball-EM: Sirene ertönt während Knorr-Treffer

Juri Knorr wurde nach einem Pass von Miro Schluroff am Kreis freigespielt, schloss ab und erzielte den Ausgleich - vermeintlich! Denn während des Wurfs ertönte die Timeout-Sirene des DHB-Teams.

Daraufhin waren zunächst alle verwirrt und wussten nicht, ob der Treffer zählt oder nicht. War der Ball im Tor, bevor die Sirene zu hören war, oder nicht?

Kommentator völlig fassungslos

Die Schiedsrichter sahen sich die Szene detailliert an. Die VAR-Bilder zeigten, dass der Ball genau auf der Torlinie war, als Gislason auf den Timeoutknopf drückte. Das Resultat: kein Treffer!

Dyn-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld konnte es nicht glauben: „Das darf nicht wahr sein! Gislason nimmt das Timeout und das Tor weg. Ist das unglücklich! Das kann nicht wahr sein. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ja krank. Das ist ein schlechter Scherz.“

Experte Stefan Kretzschmar sagte beim Anblick auf die VAR-Bilder: „Wie willst du das bewerten? Er ist drin, er ist nicht drin.“

Gislason rechtfertigt sich

Nach dem Spiel nahm Gislason in der ARD die Schuld auf sich: „Ich schaue auf die Uhr, die herunterläuft, die zählt runter. Ich wollte dann das Timeout nehmen, wenn wir grade wieder vollzählig sind. Juri hat dann das Tor gemacht und leider habe ich dann einen Bruchteil der Sekunde zu früh gedrückt. Das nehme ich natürlich auf meine Kappe.“

Experte Dominik Klein (Weltmeister von 2007) rätselte im Studio noch: „Ich weiß auch nicht, ob das zeitversetzt war, ob er das oben gesehen hat. Ob er genau das Bild gesehen hat, was wir jetzt gesehen haben. Aber man hat auch Andi Wolff von hinten noch gesehen, der ja als Torwart dabei war, der ihn fast weggezogen hat nach dem Motto: ‚Hey, nee nee nee, da ist der Ball noch am freien Spieler.‘