Handball-EM: Blut-Schock für Bundesliga-Star

Moritz Thienen 23.01.2026 • 16:48 Uhr Haukur Thrastarson verletzt sich beim Spiel seiner Isländer gegen Kroatien an der Lippe und muss das Spielfeld blutend verlassen. Auch das Ergebnis liefert keinen Grund zur Freude.

Diese Niederlage tat gleich doppelt weg! Island hat beim so wichtigen Hauptrunden-Auftakt mit 29:30 gegen Kroatien verloren und damit einen Big Point bei der Handball-EM verpasst. Zudem verletzte sich Haukur Thrastarson bei einem heftigen Zusammenstoß.

Es lief die 22. Minute, als Kroatiens Zvonimir Srna wuchtig zum Tor zog. Der Isländer Thrastarson versuchte seinen Gegenspieler am Wurf zu hindern und bekam dabei unabsichtlich den Ellenbogen des Kroaten ins Gesicht.

„Boah, da bekommt er voll den Ellenbogen ab. Aber hart gesagt: Da läuft er auch selbst voll rein. Das tut aber natürlich brutal weh“, zeigte sich auch Dyn-Kommentator Tobias Schimon geschockt.

Thrastarson, der sein Geld in der Handball-Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen verdient, musste anschließend noch mehrere Minuten auf dem Feld behandelt werden.

Handball-EM: Island-Star muss blutverschmiert raus

Wie schlimm der Einschlag war, wurde aber recht schnell deutlich: Auf dem Feld waren deutliche Blutspritzer zu sehen. Immerhin konnte Thrastarson nach der Behandlungspause das Feld eigenständig verlassen.

„Er steht zumindest schon wieder. Das ist das Gute Aber das hat richtig wehgetan“, sagte Kommentator Schimon, der dann aber durchaus schockiert anmerkte: „Oh, das waren dann doch Blutflecken auf dem Boden. Da hat er wohl eine ordentliche Platzwunde an der Lippe erlitten. Autsch, autsch, autsch. Gute Besserung an den Mann von den Rhein-Neckar Löwen.“

Auf der Bank angekommen, war das Ausmaß der Verletzung dann mehr als deutlich zu sehen: Thrastarson hielt sich ein blutverschmiertes Handtuch vor den Mund.

Kroatien holt notwendigen Sieg

Doppelt bitter: Kroatiens Rückraumspieler Srna ließ sich von dem Zusammenstoß überhaupt nicht verunsichern und machte sogar noch das Tor.

Glück für den Isländer: Thrastarson konnte in Halbzeit zwei wieder eingreifen. Die Verletzung scheint also nicht allzu schlimm gewesen zu sein. Trotzdem kassierten die Nordeuropäer eine bittere Niederlage.

Beim 29:30 verpasste Island einen wichtigen Sieg im Kampf um das Halbfinale einzufahren. Umso wichtiger war dagegen der Erfolg für die Kroaten. Es war ihre wohl letzte Chance, um noch ein Wort um das Halbfinale mitreden zu können.