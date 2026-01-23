Handball-EM: Kroatien schlägt Island 30:29 – Halbfinalchance lebt

SPORT1 23.01.2026 • 17:20 Uhr Kroatien feiert gegen Island einen überlebenswichtigen Sieg. Die Mannschaft von Dagur Sigurdsson sammelt in der Hauptrunde die ersten Punkte.

Vizeweltmeister Kroatien hat seine Halbfinalchancen bei der Handball-EM gewahrt.

Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Dagur Sigurdsson besiegte im ersten Hauptrundenspiel in Malmö Geheimfavorit Island nach einer packenden Partie mit 30:29 (19:15) und hat nun zwei Zähler auf dem Konto.

Die Kroaten waren nach einer deutlichen Niederlage gegen Co-Gastgeber Schweden (25:33) ohne Punkte in die Hauptrunde gegangen.

„Wir brauchten diesen Sieg. Wenn wir verloren hätten, wären wir quasi raus gewesen. Jetzt haben wir wieder eine Chance“, freute sich Kroatiens Mario Sostaric nach dem Spiel: „Ich bin sehr glücklich, dass wir das geschafft haben, speziell nach dem Spiel gegen Schweden, wo wir so gar keine Energie ins Spiel gebracht haben.“

Handball-EM: Island verpasst wichtigen Schritt

Mateo Maras war mit sieben Treffern der beste Werfer der Kroaten. Omar Ingi Magnusson von Champions-League-Sieger SC Magdeburg konnte die isländische Niederlage trotz acht Toren nicht verhindern.

Nach dem Spiel zeigte sich Magnusson bedient: „Die erste Halbzeit hat uns das Spiel gekostet. Wir hatten eigentlich einen guten Plan, haben ihn aber zu lange nicht umgesetzt.“

Für Island war es eine bittere Niederlage. Mit einem Sieg hätten sie einen großen Schritt in Richtung Halbfinale gehen können. Während des Spiels mussten sie einen Schock überstehen, als Haukur Thrastarson blutend ausgewechselt werden musste.

Ganz anders die Stimmung bei den Kroaten, die bei einer Niederlage nahezu keine Chance mehr auf das Weiterkommen gehabt hätten. Trainer der Kroaten ist ausgerechnet der Isländer Sigurdsson, der vor zehn Jahren in Polen die DHB-Auswahl zum EM-Titel geführt hatte. Er ist seit 2024 Trainer der Kroaten.

Weitere Gruppengegner in Hauptrundengruppe 2 sind Ungarn, Slowenien und die Schweiz.Die beiden besten Teams jeder Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale.

---