Handball-EM: Dänemark überrollt Spanien

SPORT1 24.01.2026 • 19:52 Uhr Dänemark wahrt bei der Handball-EM die Chance auf das Halbfinale. Der Gastgeber dreht in Halbzeit zwei auf und schlägt Spanien, dessen Aus durch die Niederlage fast besiegelt ist.

Topfavorit Dänemark hat sich mit einem souveränen Erfolg gegen Spanien auf das EM-Duell am Montag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Deutschlands Handballer eingestimmt.

Der Olympiasieger und Weltmeister besiegte die Iberer mit 36:31 (16:14) und machte im Hexenkessel von Herning den nächsten Schritt auf dem Weg ins angestrebte Halbfinale.

Die Dänen um Welthandballer Mathias Gidsel (5 Tore) vom deutschen Meister Füchse Berlin zeigten am Samstag vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Jyske Bank Boxen zunächst eine durchwachsene Vorstellung.

Zwar führte das Team von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen über die gesamte erste Halbzeit, die Spanier glichen aber kurz nach dem Seitenwechsel aus (17:17).

Handball-EM: Nielsen und Dänemark drehen auf

In Halbzeit zwei drehten die Dänen dann aber auf. Angeführt von einem überragenden Emil Nielsen im Tor, der in Halbzeit zwei eine starke Parade nach der anderen zeigte, zogen die Dänen Tor um Tor davon.

Am Ende des Spiels stand Nielsen bei 14 Paraden und wurde hochverdient zum Spieler des Spiels gewählt.

Auch dank des Keepers kamen die Dänen in der zweiten Halbzeit immer mehr in ihren gefürchteten Tempo-Handball und überrollten die Spanier phasenweise. Nach 50 Minuten zog der Gastgeber auf acht Tore davon (31:23). Spätestens jetzt war das Spiel entschieden.

So konnten die Dänen in der Schlussphase wieder ein wenig das Tempo rausnehmen und feierten trotzdem einen ungefährdeten Sieg. Bester Torschütze war Flensburgs Emil Jakobsen mit acht Treffern.

Frankreich bleibt mit Rekordsieg im Rennen

Auch Titelverteidiger Frankreich meldete sich mit einem Rekordauftritt zurück im spannenden Rennen um die K.o.-Plätze.

Zwei Tage nach der Niederlage gegen Dänemark (29:32) deklassierte der EM-Champion um Superstar Dika Mem chancenlose Portugiesen in einem spektakulären Spiel mit 46:38 (28:15) - nie zuvor fielen so viele Tore (84) in einem EM-Spiel. Zudem stellten die Franzosen einen Rekord für die meisten Treffer in einer Halbzeit auf (28).

Frankreich und Dänemark, das seit 14 Jahren auf einen EM-Titel wartet, haben nach dem zweiten Spieltag in der deutschen Hauptrundengruppe I 4:2 Punkte auf dem Konto. Portugal liegt bei 2:4 Zählern. Das punktlose Spanien hat kaum noch Chancen auf das Halbfinale, für das sich nur die beiden besten Teams qualifizieren.

Frankreich trifft am Montag (18.00 Uhr/ZDF-Livestream) auf Spanien, ehe es am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF) zum finalen Hauptrundenspiel mit der deutschen Mannschaft kommt.

---