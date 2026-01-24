Handball-EM: Rekord nach unfassbarer Halbzeit!

Philipp Schmidt 24.01.2026 • 16:13 Uhr EM-Rekord nach einer unfassbaren Halbzeit! Frankreich setzt im Kampf um den Halbfinaleinzug ein kräftiges Ausrufezeichen.

Frankreich hat in der Hauptrunde der Handball-EM die Muskeln spielen lassen und Gegner Portugal in der ersten Halbzeit förmlich überrollt. Mit 28 erzielten Treffern stellte der Titelanwärter sogar einen neuen Rekord auf – nie hatte eine Mannschaft in der EM-Historie mehr als 26 Tore erzielt.

Nicolas Tournat egalisierte in der 27. Minute die alte Bestmarke aus dem Jahr 2014, die damals Polen in Aarhus gegen Weißrussland aufgestellt hatte.

Frankreich sorgt mit Gala gegen Portugal für EM-Rekord

Eine Minute später machte der zweite Treffer von Melvyn Richardson den neuen Rekord perfekt. Am Ende der ersten Halbzeit hieß es 28:15 vor 11.807 Zuschauern in Herning.

„Das waren die ersten 30 Minuten, die wir so schnell niemals vergessen werden. Speziell im portugiesischen Handball wird man diese 30 Minuten niemals vergessen. Portugal liegt zurück mit 15:28. Das ist ein Debakel, von historischem Ausmaß“, war ZDF-Kommentator Gari Paubandt fassungslos. „Es kann nur noch um Ergebniskosmetik gehen und darum, ein wenig Würde zurückzugewinnen. Bislang war das schlicht und ergreifend gar nichts.“

Handball-EM: Nur eine Parade in 30 Minuten!

Herausragend auf französischer Seite präsentierte sich der künftige Füchse-Berlin-Spieler Dika Mem, der alle seine sechs Würfe im gegnerischen Tor versenkte.