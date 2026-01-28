Handball-EM: Deshalb gibt es sechs Spiele an einem Tag

Bei der Handball-EM bekommen Fans am Mittwoch noch einmal das volle Programm. Am vierten und letzten Spieltag der Hauptrunde gibt es sechs Partien an einem Tag.
Brutaler Spielplan vor dem Halbfinale
Grund dafür sind die Halbfinals und das Spiel um den fünften Platz, die bereits am Freitag auf dem Plan stehen.
Handball-EM: Zwei Spiele in weniger als 24 Stunden
Für die Mannschaften aus Island, der Schweiz, Slowenien, Kroatien, Schweden und Ungarn hat das brutale Konsequenzen. Da sie bereits am Dienstag auf der Platte standen, steht für sie am Mittwoch die zweite Partie binnen weniger Stunden an - und nicht wie eigentlich gewohnt ein Tag Pause.
Für Slowenien und Ungarn stehen gar zwei Anwürfe in unter 24 Stunden auf dem Programm.
Handball-EM: Deutschland im Glück
Die deutsche Nationalmannschaft teilt dieses Schicksal nicht, denn sie spielte zuletzt am Montag gegen Dänemark und hatte einen Tag Ruhe. Das DHB-Team muss am Mittwoch gegen Frankreich (ab 18 Uhr im SPORT1-Liveticker) mindestens ein Unentschieden holen, um ins Halbfinale einzuziehen.
