Handball-EM: Deshalb gibt es sechs Spiele an einem Tag

Curdt Blumenthal 28.01.2026 • 12:05 Uhr Bei der Handball-EM sorgt der enge Zeitplan für sechs Spiele an einem Tag. Für sechs Teams hat das brutale Konsequenzen.

Bei der Handball-EM bekommen Fans am Mittwoch noch einmal das volle Programm. Am vierten und letzten Spieltag der Hauptrunde gibt es sechs Partien an einem Tag.

Grund dafür sind die Halbfinals und das Spiel um den fünften Platz, die bereits am Freitag auf dem Plan stehen.

Handball-EM: Zwei Spiele in weniger als 24 Stunden

Für die Mannschaften aus Island, der Schweiz, Slowenien, Kroatien, Schweden und Ungarn hat das brutale Konsequenzen. Da sie bereits am Dienstag auf der Platte standen, steht für sie am Mittwoch die zweite Partie binnen weniger Stunden an - und nicht wie eigentlich gewohnt ein Tag Pause.

Für Slowenien und Ungarn stehen gar zwei Anwürfe in unter 24 Stunden auf dem Programm.

Handball-EM: Deutschland im Glück