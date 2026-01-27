Handball-EM: Erneutes Schweden-Drama

Felix Kunkel 27.01.2026 • 22:26 Uhr Gastgeber Schweden erleidet bei der Handball-EM den nächsten Rückschlag. Im Kampf um das Halbfinale ist der Rekordsieger nun auf Schützenhilfe angewiesen.

Die nächste Überraschung bei der Handball-EM ist perfekt! Schweden und Ungarn haben sich im vorletzten Hauptrundenspiel mit 32:32 (14:16) getrennt.

Die hochgehandelten Skandinavier können damit nicht mehr aus eigener Kraft das Halbfinale erreichen und brauchen Schützenhilfe, um in der Hauptrundengruppe II noch an Kroatien oder Island vorbeizuziehen.

Am Dienstagabend spielten sich in der letzten Minute in Malmö dramatische Szenen ab: Ungarn spielte einen langen Angriff, verlor jedoch den Ball – Schwedens Keeper Andreas Palicka verfehlte daraufhin in letzter Sekunde mit seinem Wurf über das gesamte Feld nur knapp das leere gegnerische Tor.

Handball-EM: Schweden droht ein „Fiasko“

„Drama pur – Schweden in Schwierigkeiten“, schlug das schwedische Sportbladet Alarm. Die Tageszeitung Dagens Nyheter titelte: „Schweden steht nach Punktverlust kurz vor einem neuen Fiasko.“

Gegen Ungarn stand der fünfmalige Europameister mächtig unter Druck, immer wieder wechselte die Führung zwischen beiden Teams. Nach einem nicht gegebenen Siebenmeter kurz vor Ende für die Ungarn versuchte es dann Keeper Palicka aus der Distanz - doch sein Versuch wurde nicht belohnt.

Bester Werfer des Spiels war der Schwede Felix Claar vom SC Magdeburg mit zehn Treffern.

Schweden braucht Schützenhilfe

Bei den Schweden ruhen nun alle Hoffnungen auf Ungarn und Slowenien. Denn sollte am Mittwoch Slowenien gegen Island und Ungarn gegen Kroatien verlieren, wäre der Co-Gastgeber ausgeschieden – und das noch vor dem eigenen Spiel gegen die Schweiz um 20.30 Uhr.