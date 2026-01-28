Handball-EM: Deutsche Legende lästert wegen Mem - "Mann, geht der mir auf die Eier"

Vincent Wuttke 28.01.2026 • 18:57 Uhr Dika Mem hält Frankreich gegen Deutschland fast im Alleingang am Leben. Stefan Kretzschmar reagiert.

Diese erste Hälfte der deutschen Handball-Nationalmannschaft im entscheidenden Hauptrunden-Spiel der EM gegen Frankreich war zumindest in der Offensive nah an der Perfektion! Mit einem 19:15 ging es in die Pause. Und trotzdem sorgte Dika Mem für schlechte Laune bei einer deutschen Legende.

Denn der Linkshänder hielt seine Franzosen mit einer überragenden Leistung vor dem Seitenwechsel quasi im Alleingang am Leben. Sieben Treffer machte der Halbrechte in den ersten 30 Minuten. Am Ende konnte er das 34:38 trotz elf Treffer nicht verhindern.

Nach dem sechsten Treffer lästerte Stefan Kretzschmar am Mikrofon von Dyn: „Mann, geht der mir auf die Eier!“

Mem „auf einer persönlichen Mission“

Wenig später fügte er an: „Du kannst ihn trotz des Ergebnisses nicht einfach weiterwerfen lassen. Da muss man schon einen Schritt weiter rausgehen.“

Der Superstar hatte Deutschland mit einem krassen Aussetzer im Olympia-Halbfinale 2024 den Sieg geschenkt und wollte nun Revanche. ZDF-Experte Sven-Sören Christophersen erkannte auch früh: „Der ist auf einer persönlichen Mission.“

Im Gegensatz zu Kretzschmar nahm Michael Kraus die Mem-Treffer gelassener hin. „Ist doch nicht schlimm, dann macht er eben 13 Tore. Er ist im Spiel, aber sonst fast niemand.“