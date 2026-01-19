Handball-EM: Deutschland-Star gegen Spanien wohl vor Debüt - EM-Held gestrichen

Johannes Vehren 19.01.2026 • 18:43 Uhr Deutschland bestreitet sein Entscheidungsspiel bei der Handball-EM am Montagabend gegen Spanien. Ein DHB-Star steht offenbar vor seinem Turnierdebüt.

Jetzt zählt es für das DHB-Team! Am Montagabend gegen Spanien (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) entscheidet sich, ob die Deutschen in die Hauptrunde bei der Handball-EM einziehen oder sich schon nach der Vorrunden verabschieden müssen. Dafür setzt Bundestrainer Alfred Gislason offenbar erstmals auf Nils Lichtlein.

Wie die Bild und Handball-World übereinstimmend berichten, steht der Spielgestalter der Füchse Berlin zum ersten Mal bei der Europameisterschaft im Spieltagskader. Bislang hatte Lichtlein mit einer Fußverletzung zu kämpfen und musste zuschauen.

„Vor allem in den Phasen gegen Serbien, wo es gestockt hat, ist er ein Spieler, der bei Berlin gezeigt hat, dass er super viel Tempo reinbringen kann“, sagte Ex-Nationalspieler Paul Drux in seiner Rolle als Experte bei Dyn: „Gerade wenn es mal nicht so läuft bringt er frischen Wind. Er macht sich nicht so viele Gedanken. Das könnte uns heute sehr helfen.“

EM-Held wohl erneut gestrichen

Da Deutschland mit 18 Spielern nach Herning gereist ist, aber immer nur 16 Akteure pro Partie eingesetzt werden dürfen, muss Gislason vor jedem Duell zwei Spieler streichen. Am Montagabend trifft dies offenbar Rune Dahmke (Linksaußen) und Franz Semper (Rückraum rechts).